Colunistas Fatos históricos do dia 29 de fevereiro

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1796 — Emitido o alvará de criação da Real Biblioteca Pública da Corte e do Reino, atual Biblioteca Nacional de Portugal.

1936 — Termina em Tóquio o Incidente de 26 de Fevereiro.

1940 — Finlândia inicia as negociações de paz da Guerra de Inverno.

1944 — Segunda Guerra Mundial: as Ilhas do Almirantado são invadidas na Operação Brewer liderada pelo general americano Douglas MacArthur.

1960 — Um terremoto destrói a cidade de Agadir, no Marrocos, e mata aproximadamente um terço da população.

1988 — O arcebispo sul-africano Desmond Tutu é detido, junto com uma centena de clérigos na Cidade do Cabo (África do Sul) durante protestos contra restrições estatais impostas às organizações anti-apartheid cinco dias antes.

1992 — Primeiro dia do referendo sobre a independência da Bósnia e Herzegovina.

1996 — Termina oficialmente o Cerco de Sarajevo.

2004 — Jean-Bertrand Aristide é retirado da presidência do Haiti por um golpe de Estado.

2012 — Concluída a construção da Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo, com 634 metros de altura, e a segunda estrutura mais alta (construída pelo homem) na Terra, depois do Burj Khalifa.

Nascimentos

1932 — Jaguar, cartunista brasileiro; e Masten Gregory, automobilista norte-americano (m. 1985).

1936 — Jack Lousma, ex-astronauta norte-americano; e Alex Rocco, ator estadunidense (m. 2015).

1944 — Dennis Farina, ator estadunidense (m. 2013).

1948 — Ken Foree, ator norte-americano; e Manoel Maria, ex-futebolista brasileiro.

1956 — Luiz Duarte, dramaturgo, diretor e escritor brasileiro.

1960 — Cheb Khaled, cantor argelino.

1976 — Ja Rule, rapper norte-americano.

Falecimentos

1904 — Henri Joseph Anastase Perrotin, astrônomo francês (n. 1840).

1928 — Adolphe Appia, arquiteto e dramaturgo suíço (n. 1862).

1956 — Elpidio Quirino, político filipino (n. 1890).

1960 — Walter Yust, jornalista norte-americano (n. 1894).

1996 — José Roberto Magalhães Teixeira, político brasileiro (n. 1937).

2004 — Jerome Lawrence, dramaturgo norte-americano (n. 1915).

2012 — David Jones, músico e ator britânico (n. 1945).

2016 — Ana Vieira, artista plástica portuguesa (n. 1940).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário