Fatos históricos do dia 12 de junho

Por Efemérides | 12 de junho de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1186 — Afonso VIII de Castela funda a cidade de Plasencia.

1560 — Batalha de Okehazama: Oda Nobunaga derrota Imagawa Yoshimoto.

1653 — Primeira Guerra Anglo-Holandesa: Início da Batalha de Gabbard, que duraria até o dia seguinte.

1798 — A bordo do navio “L’Orient”, foi assinada pelo Grão-Mestre da Ordem dos Hospitalários e o general Napoleão Bonaparte a ata da rendição de Malta que ficou, assim, sob controlo da Primeira República Francesa.

1834 — Fundação da Associação Mercantil Lisbonense, a primeira associação empresarial em Portugal, que mais tarde viria a ser denominada Associação Comercial de Lisboa.

1921 — Fundação do Figueirense Futebol Clube (Florianópolis, Santa Catarina, Brasil).

1926 — O Brasil se retira da Liga das Nações em protesto contra planos de admissão da Alemanha.

1934 — Cuba adota uma nova Constituição.

1940 — Segunda Guerra Mundial: 13 000 soldados britânicos e franceses se rendem ao major-general Erwin Rommel em Saint-Valery-en-Caux, na França.

2000 — O ônibus da linha 174 é sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, que manteve por quatro horas dez reféns, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

2009 — Uma disputada eleição presidencial no Irã leva a amplos protestos locais e internacionais.

2016 — Quarenta e nove civis são mortos e outros 58 ficam feridos em um ataque a uma boate gay em Orlando, Flórida; o homem armado, Omar Mateen, morre em um tiroteio com a polícia.

2017 — O estudante americano Otto Warmbier volta para casa em coma depois de passar 17 meses em uma prisão norte-coreana e morre uma semana depois.

2018 — Donald Trump e Kim Jong-un fazem uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte na ilha Sentosa, Singapura.

Nascimentos

1653 — Maria Amália da Curlândia, nobre alemã (m. 1711).

1790 — William Abbot, ator e dramaturgo britânico (m. 1843).

1849 — Jerônimo Tomé da Silva, bispo brasileiro (m. 1924).

1850 — Roberto Ivens, explorador português (m. 1898).

1881 — John Greig, patinador artístico britânico (m. 1971).

1897 — Anthony Eden, político britânico (m. 1977).

1906 — Sandro Penna, poeta italiano (m. 1977).

1915 — David Rockefeller, banqueiro norte-americano.

1919 — Oberdan Cattani, ex-futebolista brasileiro (m. 2014).

1924 — George H. W. Bush, político americano (m. 2018).

1929 — Anne Frank, escritora alemã (m. 1945).

1996 — Anna Margaret, cantora norte-americana.

1955 — Guy Lacombe, treinador de futebol francês.

1958 — Maguila, pugilista brasileiro.

1970 — Rodrigo Maia, político brasileiro.

1981 — Adriana Lima, modelo brasileira.

1992 — Philippe Coutinho, futebolista brasileiro.

Falecimentos

816 — Papa Leão III (n. 750).

918 — Etelfleda, Senhora dos Mércios (n. 869/870).

1418 — Bernardo VII, Conde de Armagnac (n. 1360).

1435 — John FitzAlan, 14.° Conde de Arundel (n. 1408).

1565 — Adrianus Turnebus, humanista e filólogo francês (n. 1512).

1675 — Carlos Emanuel II, Duque de Saboia (n. 1634).

1734 — Jaime FitzJames, 1.º Duque de Berwick (n. 1670).

1842 — Thomas Arnold, educador e historiador britânico (n. 1795).

1983 — Norma Shearer, atriz norte-americana (n. 1902).

1994 — Menachem Mendel Schneerson, rabino ortodoxo russo-americano (n. 1902).

2003 — Gregory Peck, ator estado-unidense (n. 1916).

2007 — Guy de Rothschild, banqueiro francês (n. 1909); e Samuel Isaac Weissman, químico e acadêmico norte-americano (n. 1912).

2015 — José Messias, compositor, radialista e crítico musical brasileiro (n. 1928); e Fernando Brant, compositor brasileiro (n. 1946).

2019 — Ágio Augusto Moreira, padre e músico brasileiro (n. 1918).

