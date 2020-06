Efemérides Fatos históricos do dia 13 de junho

Por Efemérides | 13 de junho de 2020

Eventos

1373 – Portugal assina com a Inglaterra o Aliança Luso-Britânica, a mais antiga aliança entre nações em vigor.

1611 – O astrônomo holandês David Fabricius observa pela primeira vez manchas no sol.

1808 – Criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

1812 – Os Estados Unidos declaram guerra à Grã-Bretanha.

1859 – O presidente do México, Benito Juárez, declarou propriedade nacional todos os bens da Igreja.

1902 – O governo do czar reforça as medidas para impor a língua russa na Finlândia.

1905 – Graves inundações nas províncias argentinas de Santa Fé, Entre Ríos, Chaco e Formosa.

1939 – Chegam ao México 25 mil exilados espanhóis, resultantes da guerra civil espanhola.

1944 – Segunda Guerra Mundial: primeiro ataque das bombas voadoras V-1 contra Londres.

1964 – Criado o Serviço Nacional de Informações no Brasil.

1976 – Militares uruguaios depõem o presidente Juan María Bordaberry.

1988 – As forças iraquianas contém com dificuldade a ofensiva iraniana do Lago dos Peixes, na Guerra Irã-Iraque.

1990 – O líder sul-africano Nelson Mandela pede ao Parlamento Europeu ajuda econômica para custear os gastos do retorno de 20 mil exilados políticos a seu país.

1996 – O Parlamento da Bélgica elimina a pena de morte, exceto para crimes de guerra e contra a segurança nacional.

2010 – Uma cápsula da espaçonave japonesa Hayabusa, contendo partículas do asteroide 25143 Itokawa, retorna à Terra.

Nascimentos

1763 – José Bonifácio de Andrada e Silva, estadista brasileiro (m. 1838).

1805 – Manoel Marques de Souza III, Conde de Porto Alegre (m. 1875).

1809 – Heinrich Hoffmann, pintor alemão (m. 1894).

1827 – Alberto Henschel, fotógrafo e empresário alemão-brasileiro (m. 1882)

1831 – James Clerk Maxwell, físico britânico (m. 1879).

1865 – William Butler Yeats, poeta irlandês (m. 1939).

1888 – Fernando Pessoa, poeta português (m. 1935).

1918 – Ben Johnson, ator estadunidense (m. 1996).

1940 – Bobby Freeman, pianista, cantor, compositor e produtor musical estadunidense (m. 2017).

1943 – Malcolm McDowell, ator estadunidense.

1944 – Ban Ki-moon, diplomata sul-coreano.

1953 – Tim Allen, ator e cineasta estadunidense.

1954 – Rita Cadillac, dançarina, cantora e atriz brasileira.

1968 – David Gray, músico britânico.

1981 – Bento Ribeiro, humorista brasileiro.

1982 – Lígia Mendes, apresentadora de televisão brasileira.

1991 – Lucas Gaúcho, futebolista brasileiro.

1998 – Maju Trindade, atriz brasileira.

Falecimentos

1231 – António de Lisboa, santo católico (n. 1195).

1570 – Francisco de Barros, diplomata e administrador colonial português (n. ?).

1793 – Jean-Paul Marat, médico, filósofo e teorista político francês (n. 1743).

1886 – Luís II da Baviera (n. 1845).

1958 – Vasco Santana, ator português (n. 1898).

1972 – Georg von Békésy, biofísico húngaro (n. 1899).

1980 – Carlos Torres Pastorino, estudioso e escritor espírita brasileiro (n. 1910).

1981 – Amácio Mazzaropi, cineasta e comediante brasileiro (n. 1912).

1998 – Lúcio Costa, arquiteto brasileiro (n. 1902).

2001 – Marcelo Fromer, músico brasileiro (n. 1961).

2007 – Néstor Rossi, futebolista argentino (n. 1925).

2012 – Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo brasileiro (n. 1936).

2014 – Marlene, cantora e atriz brasileira (n. 1922).

