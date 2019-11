Fatos históricos do dia 11 de novembro

Eventos

1918 – Independência da Polônia.

1940 – Segunda Guerra Mundial: na Batalha de Tarento, aviões decolam de um porta-aviões britânico para atacar a frota italiana no porto de Tarento.

1941 – Inicia-se a produção do Jeep pela Willys Overland.

1955 – Raízes do Golpe de 1964: golpe para evitar a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O Cruzador Tamandaré tenta partir do Rio de Janeiro para Santos a fim de se integrar ao grupo de conspiradores. General Lott consegue neutralizar o ato de insubordinação.

1968 – A República das Maldivas declara independência pela segunda vez.

1975 – Independência de Angola.

1981 – Antígua e Barbuda são admitidas como Estados-membros das Nações Unidas.

2000 – Desastre de Kaprun: cento e cinquenta e cinco esquiadores e praticantes de snowboard morrem quando um teleférico pega fogo em um túnel alpino em Kaprun, na Áustria.

2015 – Chacina da Grande Messejana: onze pessoas são assassinadas e sete ficam feridas em Fortaleza, Brasil.

Nascimentos

1821 – Fiódor Dostoiévski, escritor russo (m. 1881).

1863 – Paul Signac, pintor francês (m. 1935).

1864 – Alfred Hermann Fried, jornalista e ativista austríaco, vencedor do Nobel da Paz (m. 1921).

1898 – René Clair, ator, produtor, cineasta e roteirista francês (m. 1981).

1901 – Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels (m. 1945).

1909 – Robert Ryan, ator norte-americano (m. 1973).

1914 – Victor Nunes Leal, jurista brasileiro (m. 1985).

1916 – Robert Carr, engenheiro e político inglês (m. 2012).

1926 – Noah Gordon, escritor estadunidense.

1932 – Zé Katimba, sambista brasileiro.

1940 – Antônio Pedro, ator brasileiro; e Alexandre Garcia, jornalista brasileiro.

1945 – José Silvério, locutor esportivo brasileiro.

1960 – Stanley Tucci, ator e diretor norte-americano.

1962 – Demi Moore, atriz estadunidense.

1964 – Calista Flockhart, atriz norte-americana.

1974 – Leonardo DiCaprio, ator norte-americano.

1991 – Christa B. Allen, atriz norte-americana.

1992 – Bruna Linzmeyer, atriz brasileira.

1996 – Tye Sheridan, ator norte-americano.

Falecimentos

1919 – Eduardo das Neves, compositor e violonista brasileiro (n. 1874).

1958 – André Bazin, crítico e teórico de cinema francês (n. 1918).

1973 – Artturi Ilmari Virtanen, químico finlandês (n. 1895).

1984 – Mário Eugênio Rafael de Oliveira, jornalista brasileiro (n. 1953).

1990 – Attilio Demaría, futebolista ítalo-argentino (n. 1909).

1999 – Mary Kay Bergman, cantora e dubladora norte-americana (n. 1961).

2004 – Yasser Arafat, político palestino (n. 1929).

2005 – Peter Drucker, escritor e consultor administrativo austríaco (n. 1909).

2007 – Delbert Mann, diretor de cinema norte-americano (n. 1920).

2009 – José Afonso Ribeiro, bispo católico brasileiro (n. 1929).

2012 – Marcos Paulo, ator e diretor de televisão e cinema brasileiro (n. 1951); e Victor Mees, futebolista belga (n. 1927).

2015 – Phil Taylor, baterista britânico (n. 1954).