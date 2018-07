Fatos históricos do dia 12 de julho

Eventos

1906 – Alfred Dreyfus recebe o perdão do governo da França. Capitão da artilharia francesa, ele havia sido condenado à prisão perpétua, em 1894, acusado de espionagem a favor da Alemanha. A libertação do oficial, que era de origem judaica, promoveu um grande debate entre a intelectualidade do país.

1975 – Independência de São Tomé e Príncipe.

1979 – Independência de Kiribati.

1982 – O filme E.T. – O Extraterrestre, de Steven Spielberg, quebra o recorde de bilheteria ultrapassando os 100 milhões de dólares em vendas nos primeiros 31 dias de exibição.

1994 – Yasser Arafat assume a presidência da Autoridade Palestina em Jericó.

1997 – Miguel Angel Blanco, vereador da cidade espanhola de Ermua é sequestrado e assassinado pela ETA.

Nascimentos

1836 – Franklin Dória, político e escritor brasileiro (m. 1906).

1900 – Anísio Teixeira, educador brasileiro (m. 1971).

1903 – Orígenes Lessa, escritor brasileiro (m. 1986).

1904 – Pablo Neruda, poeta chileno (m. 1973).

1909 – Joe DeRita, ator e comediante norte-americano (m. 1993).

1913 – Willis Lamb, físico norte-americano (m. 2008).

1927 – Paixão Côrtes, folclorista brasileiro.

1929 – Tito Madi, cantor e compositor brasileiro.

1937 – Bill Cosby, ator norte-americano.

1950 – Cláudia Alencar, atriz brasileira.

1967 – John Petrucci, guitarrista norte-americano.

1971 – Joel Casamayor, pugilista cubano.

1973 – Christian Vieri, ex-futebolista italiano.

1975 – Carolina Kasting, atriz brasileira.

1981 – Abigail Spears, tenista norte-americana.

1991 – James Rodríguez, futebolista colombiano.

1997 – Malala Yousafzai, ativista paquistanesa.

Falecimentos

1456 – Alfonso de Cartagena, bispo católico, diplomata, historiador e escritor espanhol (n. 1384).

1536 – Erasmo de Roterdã, filósofo holandês (n. 1466).

1935 – Alfred Dreyfus, oficial francês (n. 1859).

1906 – Henrique Alves de Mesquita, músico brasileiro (n. 1830).

1969 – Júlio de Mesquita Filho, jornalista brasileiro (n. 1892).

1979 – Minnie Riperton, cantora norte-americana (n. 1947).

1990 – João Saldanha, jornalista e treinador de futebol brasileiro (n. 1917).

2001 – Paul Magloire, militar e político haitiano (n. 1907).

2010 – Harvey Pekar, autor norte-americano (n. 1939); Paulo Moura, músico brasileiro (n. 1932); e Olga Guillot, cantora cubana (n. 1922).

