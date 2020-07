Colunistas Fatos históricos do dia 13 de julho

Por Efemérides | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1878 — O Tratado de Berlim torna a Sérvia completamente independente.

1917 — Ocorre a terceira das seis aparições da Virgem Maria às três crianças de Fátima (Portugal).

1945 — Segunda Guerra Mundial – Projeto Manhattan: A primeira arma nuclear da História (nome de código Trinity) é montada no deserto de Alamogordo (Novo México).

1977 — Um blecaute deixa a cidade de Nova York no escuro por 25 horas, causando massivos saques e incêndios criminosos.

1985 — Realização do Live Aid, combinação de artistas lendários da música pop e do rock mundial em prol dos famintos da Etiópia.

1990 — Instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei N° 8069/90.

1992 — Yitzhak Rabin assume o cargo de primeiro-ministro de Israel. No ano seguinte ele assinaria um acordo de paz com o líder palestino Yasser Arafat, em Washington.

2008 — Começa a Batalha de Wanat, quando guerrilheiros do Talibã e da al-Qaeda atacam as tropas do Exército dos Estados Unidos e do Exército Nacional do Afeganistão. As mortes dos soldados americanos foram, naquela época, as maiores em uma única batalha desde o início das operações em 2001.

2019 — O Spektr-Roentgen-Gamma, um telescópio espacial russo-germânico de alta energia, é lançado do Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão.

Nascimentos

100 a.C. — Júlio César, líder político e militar romano (44 a.C.).

1527 — John Dee, cientista inglês (m. 1609).

1841 — Otto Wagner, arquiteto austríaco (m. 1918).

1847 — Leopoldina de Bragança e Bourbon, infanta do Brasil (m. 1871).

1864 — John Jacob Astor IV, empresário norte-americano (m. 1912).

1940 — Patrick Stewart, ator britânico.

1941 — Robert Forster, ator norte-americano.

1942 — Harrison Ford, ator norte-americano.

1943 — Emir Sader, sociólogo e cientista político brasileiro.

1944 — Ernő Rubik, inventor húngaro.

1946 — João Bosco, cantor, violonista e compositor brasileiro.

1952 — Ricardo Boechat, jornalista brasileiro. (m. 2019).

1956 — Geneton Moraes Neto, jornalista brasileiro. (m. 2016)

1957 — Lilia Cabral, atriz brasileira.

1959 — Catarina Abdala, atriz brasileira.

1967 — Benny Benassi, DJ italiano.

1971 — Murilo Benício, ator brasileiro.

1985 — Guillermo Ochoa, futebolista mexicano.

1988 — Colton Haynes, ator norte-americano; e Steven R. McQueen, ator norte-americano.

Falecimentos

1921 — Gabriel Lippmann, físico luxemburguês (n. 1845).

1951 — Arnold Schönberg, compositor alemão (n. 1874).

1954 — Frida Kahlo, pintora mexicana (n. 1907)

2002 — Claudinho, cantor e compositor brasileiro (n. 1975).

2012 — Elza Tank, política brasileira (n. 1935); e Sage Stallone, ator e produtor de cinema norte-americano (n. 1976).

2013 — Cory Monteith, ator e cantor canadense (n. 1982).

2016 — Héctor Babenco, cineasta argentino-brasileiro (n. 1946).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas