Colunistas Fatos históricos do dia 12 de julho

Por Efemérides | 12 de julho de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1191 – Terceira Cruzada: a guarnição de Saladino se rende a Filipe Augusto, pondo fim ao cerco de dois anos de Acre.

1493 – Publicada a Crônica de Nuremberg de Hartmann Schedel, um dos primeiros livros impressos mais bem documentados.

1789 – Em resposta à demissão do ministro das finanças francês Jacques Necker, o jornalista radical Camille Desmoulins faz um discurso que resulta na tomada da Bastilha dois dias depois.

1790 – A Constituição Civil do Clero é aprovada na França pela Assembleia Nacional Constituinte.

1920 – O Tratado de paz soviético-lituano é assinado, pelo qual a Rússia Soviética reconhece a independência da Lituânia.

1943 – Forças alemãs e soviéticas participam de um dos maiores combates de todos os tempos.

1975 – São Tomé e Príncipe declara independência de Portugal.

1979 – A nação insular de Kiribati se torna independente do Reino Unido.

2006 – Começa a Guerra do Líbano.

2007 – Helicópteros Apache do Exército dos Estados Unidos realizam ataques aéreos em Bagdá, no Iraque; filmagens do cockpit são posteriormente vazadas para a Internet.

2013 – Seis pessoas morrem e 200 ficam feridas em um descarrilamento de trem de passageiros francês em Brétigny-sur-Orge.

Nascimentos

1836 – Franklin Dória, político e escritor brasileiro (m. 1906).

1900 – Anísio Teixeira, educador brasileiro (m. 1971).

1903 – Orígenes Lessa, escritor brasileiro (m. 1986).

1904 – Pablo Neruda, poeta chileno (m. 1973).

1909 – Joe DeRita, ator e comediante norte-americano (m. 1993).

1913 – Willis Lamb, físico norte-americano (m. 2008).

1927 – Paixão Côrtes, folclorista brasileiro.

1929 – Tito Madi, cantor e compositor brasileiro.

1937 – Bill Cosby, ator norte-americano.

1950 – Cláudia Alencar, atriz brasileira.

1967 – John Petrucci, guitarrista norte-americano.

1971 – Joel Casamayor, pugilista cubano.

1973 – Christian Vieri, ex-futebolista italiano.

1975 – Carolina Kasting, atriz brasileira.

1981 – Abigail Spears, tenista norte-americana.

1991 – James Rodríguez, futebolista colombiano.

1997 – Malala Yousafzai, ativista paquistanesa.

Falecimentos

1456 – Alfonso de Cartagena, bispo católico, diplomata, historiador e escritor espanhol (n. 1384).

1536 – Erasmo de Roterdã, filósofo holandês (n. 1466).

1935 – Alfred Dreyfus, oficial francês (n. 1859).

1906 – Henrique Alves de Mesquita, músico brasileiro (n. 1830).

1969 – Júlio de Mesquita Filho, jornalista brasileiro (n. 1892).

1979 – Minnie Riperton, cantora norte-americana (n. 1947).

1990 – João Saldanha, jornalista e treinador de futebol brasileiro (n. 1917).

2001 – Paul Magloire, militar e político haitiano (n. 1907).

2010 – Harvey Pekar, autor norte-americano (n. 1939); Paulo Moura, músico brasileiro (n. 1932); e Olga Guillot, cantora cubana (n. 1922).

2019 – Zazá, cantor brasileiro (n. 1952)

