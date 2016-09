Fatos históricos do dia 19 de setembro

Eventos

1676 — Rebeldes sob o comando de Nathaniel Bacon incendeiam a cidade americana de Jamestown, Virginia.

1846 — Aparição da Virgem Maria às crianças Maximin Giraud e Mélanie Calvat na montanha de La Salette, França.

1861 — Oliveira é elevada a categoria de município.

1899 — Alfred Dreyfus deixa a prisão e é reabilitado capitão (v. Caso Dreyfus).

1909 — A Guarda Suíça volta a vestir moda desenhada por Michelangelo.

1916 — A decoração da Oslo University Aula é inaugurada.

1954 — O Estádio Olímpico Monumental de propriedade do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é inaugurado.

1956 — Lei autoriza Juscelino Kubitschek a transferir a capital da República do Brasil para Brasília.

1958 — Proclamação do Governo Provisório da República Argelina a partir do Cairo

1975 — José Baptista Pinheiro de Azevedo substitui Vasco dos Santos Gonçalves no cargo de primeiro-ministro de Portugal.

1978 — Ilhas Salomão são admitidas como Estado-Membro da ONU.

1983 — Independência de São Cristóvão e Nevis.

1985 — A Cidade do México é abalada por um sismo de magnitude 8.1 na escala de Richter provocando 9 500 mortos, 35.000 feridos e 100.000 desalojados.

1991 — Corpo mumificado pelo frio é encontrado nos Alpes italianos (v. Ötzi).

1995 — O Manifesto do Unabomber, intitulado “A Sociedade Industrial e o Seu Futuro”, é publicado no Washington Post e no New York Times.

2006 — Golpe de Estado na Tailândia derruba o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. A Constituição é suspensa e uma Lei Marcial é promulgada.

2007 — Restos mortais de Aquilino Ribeiro são transladados para o Panteão Nacional, em Lisboa, sendo o décimo português sepultado no local.

2010 — Cerimônia de beatificação do Cardeal John Henry Newman, pelo Papa Bento XVI.

2011 — Encerram-se as emissões da RTPN, e abrem-se as emissões da RTP Informação com o Bom Dia Portugal.

Nascimentos

1853 — Miguel Januário de Bragança, pretendente ao trono português (m. 1927).

1880 — Zequinha de Abreu, músico brasileiro (m. 1935).

1898 — Giuseppe Saragat, quinto presidente da Itália (m. 1988).

1900 — Ricardo Cortez, ator, produtor e diretor de cinema norte-americano (m. 1977).

1901 — Ludwig von Bertalanffy, biólogo austríaco (m. 1972).

1911 — William Golding, poeta inglês, vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 1983 (m. 1993).

1921 — Paulo Freire, pedagogo brasileiro (m. 1997).

1926 — Masatoshi Koshiba, físico japonês.

1936 — Martha Rocha, ex-modelo brasileira.

1939 – Costanza Pascolato, consultora de moda italiana.

1946 — Brian Henton, ex-piloto inglês de Fórmula 1.

1960 — Carlos Mozer, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1963 — David Seaman, ex-futebolista inglês.

1964 — Enrico Bertaggia, piloto italiano de corridas.

1968 — Sérgio Machado, cineasta brasileiro.

1967 — Aleksandr Karelin, wrestler e político russo.

1970 — Sonny Anderson, ex-futebolista brasileiro.

1971 — Sanaa Lathan, atriz norte-americana.

1972 — Ulrich Ramé, ex-futebolista francês.

Falecimentos

1886 — Eduard von Steinle, pintor alemão (n. 1810).

1899 — Auguste Scheurer-Kestner, químico, industrial e político francês (n. 1833).

1985 — Italo Calvino, escritor italiano (n. 1923).

1991 — Lydia Cabrera, antropóloga e poetisa cubana (n. 1899).

1997 — Salomão Pavlovsky, empresário e jornalista brasileiro (n. 1924).

2001 — Cláudio Mamberti, ator brasileiro (n. 1940).

