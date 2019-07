Fatos históricos do dia 23 de julho

Eventos

1840 — Golpe da Maioridade: Dom Pedro de Alcântara torna-se imperador do Brasil, com 14 anos.

1892 — Nasce Tafari Makonnen, o Ras Tafari, Imperador da Etiópia.

1952 — O General Muhammad Naguib lidera os Oficiais Livres (formados por Gamal Abdel Nasser, o verdadeiro poder por trás do golpe) na deposição do Rei Faruk do Egito.

1929 — O Fascismo bane todas as palavras estrangeiras da Itália.

1942 — Holocausto: é aberto o campo de extermínio de Treblinka.

1961 — A Frente Sandinista de Libertação Nacional é fundada na Nicarágua.

1993 — Oito crianças e adolescentes são mortos no centro do Rio de Janeiro, no que ficou conhecido como a Chacina da Candelária.

1995 — É descoberto o cometa Hale-Bopp, um dos maiores e mais brilhantes do século XX.

2015 — É anunciada a descoberta do Kepler-452b, um planeta gémeo da Terra.

Nascimentos

1932 — Oswaldo Loureiro, ator brasileiro.

1949 — Flavio Venturini, músico, cantor e compositor brasileiro.

1950 — Ramón Quiroga, ex-futebolista argentino-peruano.

1953 — Georgina Rizk, modelo libanesa.

1955 — Vital Lima, músico e compositor brasileiro.

1957 — Theo van Gogh, cineasta holandês (m. 2004).

1958 — Frank Mill, ex-futebolista alemão.

1961 — Woody Harrelson, ator norte-americano.

1963 — Renato Borghetti, músico brasileiro.

1967 — Philip Seymour Hoffman, ator e diretor teatral norte-americano (m. 2014).

1968 — Stephanie Seymour, modelo norte-americana.

1973 — Monica Lewinsky, ex-estagiária da Casa Branca no governo do ex-presidente Bill Clinton.

1978 — Sheila Mello, dançarina e atriz brasileira.

1979 — Íris Stefanelli, apresentadora brasileira.

1982 — Paul Wesley, ator norte-americano.

1987 — Felipe Dylon, músico brasileiro.

1989 — Daniel Radcliffe, ator inglês.

Falecimentos

1901 — Gaspar Silveira Martins, político brasileiro (n.1835).

1927 — William Ashley, historiador econômico britânico (n. 1860).

1932 — Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro (n. 1873).

1951 — Philippe Pétain, militar e estadista francês (n. 1856).

1957 — Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano (n. 1896).

1966 — Montgomery Clift, ator estadunidense (n. 1920).

1971 — Van Heflin, ator norte-americano (n. 1910).

1993 — Megan Taylor, patinadora artística britânica (n. 1920).

1999 — Hassan II de Marrocos (n. 1929).

2002 — Euler Bentes Monteiro, general brasileiro (n. 1917).

2004 — Carlos Paredes, músico português (n. 1925)

2007 — Mohammed Zahir Shah, político afegão (n. 1914).

2009 — Duse Nacaratti, atriz brasileira (n. 1933).

2011 — Amy Winehouse, cantora e compositora britânica (n. 1983).

2013 — Dominguinhos, cantor, compositor e músico brasileiro (n. 1941); e Djalma Santos, futebolista brasileiro (n.1929).

2014 — Ariano Suassuna, escritor e poeta brasileiro (n. 1927).

2017 — Waldir Peres, ex-futebolista brasileiro (n. 1951).

