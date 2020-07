Colunistas Fatos históricos do dia 22 de julho

22 de julho de 2020

Eventos

256 — É eleito o Papa Dionísio.

838 — Batalha de Anzen: O imperador bizantino Teófilo é derrotado pelos Abássidas.

1099 — Início do concílio na Igreja do Santo Sepulcro que elege Godofredo de Bulhão como Protector do Santo Sepulcro.

1298 — Guerra da Independência Escocesa: Batalha de Falkirk – Rei Eduardo I da Inglaterra e seus arqueiros derrotam William Wallace e seus lanceiros escoceses fora da cidade.

1456 — Guerras Otomanos-Habsburgos: Cerco de Belgrado – João Corvino, Regente do Reino da Hungria derrota Maomé II, o Conquistador do Império Otomano.

1795 — Tratado de Paz de Basileia entre a França e a Espanha.

1839 — Proclamação da República Juliana, em Laguna (Santa Catarina), Brasil, pelos revolucionários farroupilhas.

1894 — Ocorre a primeira corrida de automóveis do mundo, na França, entre Paris e Ruão.

1935 — O presidente Getúlio Vargas cria o programa A Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente para todo o país. Mais tarde, o nome mudou para A Voz do Brasil.

1942 — Holocausto: começa a deportação sistemática dos judeus do Gueto de Varsóvia.

1943 — Segunda Guerra Mundial: as forças aliadas capturam Palermo durante a invasão aliada da Sicília.

1946 — Atentado do Hotel King David: uma organização clandestina sionista, o Irgun, bombardeia o Hotel King David em Jerusalém, sede da administração civil e quartel-general militar do Mandato Britânico da Palestina, resultando em 91 mortes.

1962 — Programa Mariner: a espaçonave Mariner 1 voa de forma irregular vários minutos após o lançamento e tem que ser destruída.

2003 — Membros uma divisão de assalto aéreo do Exército dos Estados Unidos, auxiliados por Forças Especiais, atacam um complexo no Iraque, matando os filhos de Saddam Hussein: Uday e Qusay, juntamente com Mustapha Hussein, filho de 14 anos de Qusay, e um guarda-costas.

2005 — Jean Charles de Menezes é morto pela Polícia Metropolitana de Londres ao ser confundido com o terrorista responsável pelos atentados de 7 de julho de 2005 em Londres.

2011 — Atentados na Noruega: primeiro uma explosão de uma bomba que atingiu prédios do governo no centro de Oslo, seguida por um massacre em um acampamento de jovens na ilha de Utøya.

2013 — O Papa Francisco chega ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude em sua primeira viagem internacional como papa.

Nascimentos

1210 — Joana de Inglaterra, rainha da Escócia (m. 1238).

1478 — Filipe I de Castela (m. 1506).

1535 — Catarina Stenbock, rainha da Suécia (m. 1621).

1559 — Lourenço de Brindisi, monge franciscano italiano (m. 1619).

1580 — Ana Margarida de Diepholz, condessa de Hesse-Butzbach (m. 1629).

1615 — Margarida de Lorena, duquesa de Orleães (m. 1672).

1713 — Jacques-Germain Soufflot, arquiteto francês (m. 1780).

1755 — Gaspard de Prony, matemático francês (m. 1839).

1757 — Alexander Ball, almirante britânico (m. 1809).

1784 — Friedrich Wilhelm Bessel, matemático e astrônomo alemão (m. 1846).

1887 — Gustav Ludwig Hertz, físico alemão (m. 1975).

1962 — Márcia Goldschmidt, apresentadora de televisão brasileira.

1965 — David Spade, ator estadunidense.

1989 — Leandro Damião, futebolista brasileiro.

1992 — Selena Gomez, atriz e cantora estadunidense.

1995 — Marília Mendonça, cantora brasileira.

Falecimentos

1645 — Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, estadista espanhol (n. 1587).

1676 — Papa Clemente X (n. 1590).

1719 — Heneage Finch, 1.º Conde de Aylesford (n. 1649).

1802 — Marie François Xavier Bichat, anatomista francês (n. 1771).

1812 — Louis-Alexandre de Launay, diplomata e político francês (n. 1753).

1814 — Michael Francis Egan, primeiro bispo católico da Filadélfia (n. 1761).

1826 — Giuseppe Piazzi, astrônomo italiano (n. 1746).

1832 — Napoleão II de França (n. 1811).

1967 — Carl Sandburg, poeta estadunidense (n. 1878).

1968 — Giovannino Guareschi, jornalista italiano (n. 1908).

1990 — Manuel Puig, escritor argentino (n. 1932).

1992 — Wayne McLaren, ator americano (n. 1940).

1998 — Antonio Saura, artista espanhol (n. 1930).

2006 — Gianfrancesco Guarnieri, ator e diretor ítalo-brasileiro (n. 1934).

2007 — Ulrich Mühe, ator alemão (n. 1953).

2009 — Marco Antonio Nazareth, boxeador mexicano (n. 1986).

