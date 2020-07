Efemérides Fatos históricos do dia 21 de julho

Por Efemérides | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

356 a.C. — Heróstrato destrói o templo de Ártemis, uma das sete maravilhas do Mundo Antigo.

365 — Grande parte do Mediterrâneo Oriental, nomeadamente Alexandria, Creta e a costa da Líbia, é destruída por um violento sismo.

1904 — Terminada a construção da ferrovia Transiberiana, que unia a Rússia ao Oriente, com 9 851 quilômetros de extensão.

1944 — Os americanos deixam a ilha de Guam, no Pacífico, ocupada pelos japoneses desde 1941.

1954 — Independência do Vietname reconhecida pela Conferência de Genebra.

1983 — É atingida na Antártica a menor temperatura já registrada no mundo, até os dias de hoje, de -89,2°C.

1977 — Início da Guerra Líbia-Egito, que duraria quatro dias.

1995 — Terceira Crise do Estreito de Taiwan: o Exército Popular de Libertação começa a disparar mísseis contra as águas ao norte de Taiwan.

2011 — O programa do Ônibus Espacial da NASA termina com o pouso do Atlantis na missão STS-135.

Nascimentos

1841 — Salvador de Mendonça, diplomata e escritor brasileiro (m. 1913).

1899 — Ernest Hemingway, escritor norte-americano (m. 1961).

1912 — Carlos Reverbel, escritor e jornalista brasileiro (m. 1997).

1940 — Marco Maciel, político brasileiro.

1948 — Cat Stevens, cantor britânico.

1950 — Galvão Bueno, locutor e apresentador de televisão brasileiro; e Amelinha, cantora e compositora brasileira.

1951 — Robin Williams, ator norte-americano (m. 2014).

1955 — Marcelo Bielsa, treinador de futebol argentino.

1962 — Beto Simas, ator e modelo brasileiro.

1976 — Emanuelle Araújo, cantora e atriz brasileira.

1978 — Josh Hartnett, ator norte-americano.

1990 — Marquinhos Gabriel, futebolista brasileiro.

1991 — Sara Sampaio, supermodelo portuguesa.

Falecimentos

1998 — Alan Shepard, astronauta norte-americano (n. 1923).

1990 — Heitor Canalli, futebolista brasileiro (n. 1907).

1992 — Helmut Seibt, patinador artístico austríaco (n. 1929).

2004 — Jerry Goldsmith, compositor estadunidense (n. 1929).

2006 — Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo brasileiro (n. 1928).

2008 — Geraldo Casé, produtor, escritor e diretor de TV brasileiro (n. 1928).

2015 — Luiz Paulo Conde, arquiteto e político brasileiro (n. 1934).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Efemérides