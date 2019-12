Porto Alegre Fazenda apresenta novo site do IPTU 2020 para emitir guias

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Apresentação será feita na Secretaria Municipal da Fazenda Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

O secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, e o superintendente da Receita Municipal, Teddy Biassusi, apresentam, nesta sexta-feira (20), às 10h30min, o novo site do IPTU, onde será possível imprimir as guias do IPTU 2020, com desconto de 10% até 3 de janeiro.

A apresentação será feita na Secretaria Municipal da Fazenda, na avenida Siqueira Campos, 1.300, 4° andar. Serão detalhadas todas as funcionalidades do site e prestadas informações também sobre o envio das guias do IPTU 2020 pelos correios.

