A FEE (Fundação de Economia e Estatística) apresenta nesta quinta-feira, às 10h, as estimativas populacionais do Rio Grande do Sul referentes a 2016. O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Demografia e Previdência da FEE e permite conhecer a evolução populacional, com segmentação por gênero e faixas etárias em cada município e região.

