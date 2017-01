Feiras regionais de ovinocultura contam com ações do SENAR-RS

O roteiro de feiras e eventos regionais do SENAR-RS em 2017 inicia em janeiro com duas participações voltadas a um dos segmentos mais tradicionais do agronegócio gaúcho, a ovinocultura. Entre os dias 20 e 21, a entidade estará na Feira de Ovinos de Verão, em Dom Pedrito, e de 25 a 29, será a vez 33ª FEOVELHA – Feira e Festa Estadual da Ovelha, no município de Pinheiro Machado. Em ambos os eventos, o público poderá conferir oficinas gratuitas e parte dos cursos de capacitação rural desenvolvidos pelo SENAR no Estado.

Na feira que ocorre em Dom Pedrito, será realizada a Oficina de Ovinocultura, que irá abordar o manejo sanitário de ovinos. Um instrutor do SENAR dará orientações sobre importantes itens, como o método de controle sanitário conhecido como contagem de Ovos por Grama de Fezes (OGP) e uso correto de medicamentos antiparasitários. Já na FEOVELHA, em Pinheiro Machado, além de uma palestra técnica sobre ovinocultura, haverá a Oficina de Guasqueiro. A ação apresenta a arte de desenvolver utensílios para o trabalho no campo a partir do couro cru, explicando os princípios básicos da profissão de guasqueiro – técnicas de preparação do couro e confecção de utensílios como laços, bainhas de facas, arreios, encilhas, entre outros.

