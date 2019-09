Após a prefeitura do Rio de Janeiro enviar fiscais para a Bienal do Livro nesta sexta-feira (06), em busca de livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber Felipe Neto decidiu patrocinar uma performance no evento neste sábado. Ele comprou e vai distribuir gratuitamente 10 mil livros que tenham temas ou personagens do universo LGBT.

