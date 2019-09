Felipe Neto relata ameaças e registra ocorrência na Polícia Civil

O Youtuber Felipe Neto protocolou, nesta quinta-feira (19), notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Ele relatou que vem sofrendo ameaças após ter criticado a tentativa de censura do prefeito Marcelo Crivella à uma HQ com beijo gay exposta na Bienal do Rio.

A polêmica começou quando Felipe Neto se incomodou com o pedido de Crivella para retirar da exposição na Bienal a HQ Vingadores – A Cruzada das Crianças, da Marvel, que mostra dois personagens homens se beijando. Para enfrentar a censura, comprou cerca de 14 mil livros com temática LGBT+ expostos na feira e os distribuiu gratuitamente. Também fez uma série de declarações confrontando o prefeito publicamente. Desde então, por levantar a bandeira da liberdade de expressão e dos diretos do público LGBT+, o youtuber, está sofrendo ameaças e chegou a cancelar a participação em um evento de educação, também diz ter pedido para sua mãe sair do Brasil.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neto publicou: “protocolamos hoje a notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática referente a ameaças de morte que foram recebidas. Fica a prova, para aqueles que duvidaram de mim, mentiram e debocharam, alegando que seria tudo uma invenção”. E acrescentou uma imagem do registro na Delegacia.

