Fepagro terá unidades demonstrativas de feijão pelo RS

A Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), junto com a Emater/RS-Ascar e a Sociedade Educacional Três de Maio (Setrem), vai instalar áreas demonstrativas para difundir a cultura do feijão no Rio Grande do Sul. A ação faz parte de uma estratégia que envolve estas instituições com entidades da área de nutrição para divulgar os benefícios das leguminosas, em alusão ao Ano Internacional das Leguminosas, estipulado pela FAO em 2016.

“O propósito de montar unidades demonstrativas é evidenciar o desempenho de produção das cultivares de feijão mais recentes da Fepagro: o feijão tipo carioca Garapiá e o tipo preto Triunfo, lançadas em 2014”, explicou o diretor técnico da Fepagro, Carlos Oliveira. As unidades serão instaladas nos municípios de Canguçu, Novo Cabrais e Frederico Westphalen pela Emater/RS-Ascar; em Três de Maio, pelo Setrem; e nos Centros de Pesquisa da Fepagro em Vacaria, Veranópolis, Viamão e Júlio de Castilhos. Em cada local, serão implantadas duas áreas comparativas, uma com o cultivo convencional e a outra com o cultivo preconizado por pesquisas da Fepagro. De acordo com o gerente técnico estadual da Emater, Valmir Wegner, a parceria tem como objetivo utilizar o ano das leguminosas para mostrar o panorama de cultivo do feijão no estado. “Precisamos resgatar e incentivar esta cultura no Rio Grande do Sul, se quisermos ser autossuficientes”, disse.

