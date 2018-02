Feriado de Navegantes deve registrar sol forte e altas temperaturas no litoral

A previsão do tempo para o Litoral Norte neste feriado de Navegantes é de muito sol e altas temperaturas. Capão da Canoa, que registra 25ºC na tarde deste primeiro dia de fevereiro, deve manter o termômetro na mesma casa durante o final de semana, porém, com sensação térmica de 28ºC, já que o sol deve aparecer com força. O vento deve se manter presente nas praias, assim como na semana passada.

À meia noite desta sexta-feira (02), a guarita 80 de Capão da Canoa deverá reunir milhares de devotos de Nossa Senhora dos Navegantes para a procissão que celebra o dia de Iemanjá, protetora dos mares. (Marysol Cooper/ O Sul)

