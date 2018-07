Fernanda Copatti e Camila Lopez estrelam o Especial Elis e Gal em Porto Alegre

Para a quinta edição da série Duetos 2018, nesta quinta-feira (26), às 20h, terá um show Especial Elis Regina e Gal Costa com as cantoras Fernanda Copatti e Camila Lopez, em Porto Alegre.

Fernanda Copatti é cantora, produtora e jornalista. Sua forma de expressão está intimamente ligada à pluralidade artística. Seu último espetáculo “Pra Bailarina Que Eu Não Fui”, foi roteirizado, interpretado e dirigido pela cantora, unindo a música ao teatro, cinema, dança e a poesia. Seu mais recente projeto é o “Grelo”, que tem o objetivo de dar vez e voz para a produção artística feminina, além de gerar um elo produtivo e um referencial de mercado entre as mulheres.

Camila Lopez é cantora e tem como principal influência Elis Regina. Desenvolve o tributo Elis Regina com o grupo O Arrastão. “Com este trabalho, me sinto ainda mais próxima dela. Não só por acharem minha voz parecida, mas pela grande identificação com a personalidade dela também. Minha verdade tem muito da verdade de Elis”, disse.

Mesmo com um intenso processo de imersão para o projeto, Camila contou que a intenção não é imitar Elis Regina. “Estou ali para interpretar as canções e colocar em cada uma delas a minha emoção por estar fazendo isso”, explicou.

Para o ano de 2018 estão previstas apresentações mensais de março à dezembro incluindo um festival de compositores. A agenda de shows é divulgada nas redes sociais do teatro: https://www.facebook.com/teatrosindusconrs/ e https://www.instagram.com/teatrosindusconrs/

Serviço:

O que: Fernanda Copatti e Camila Lopez – Especial Elis e Gal – Série Duetos 2018 – Teatro Sinduscon-RS

Quando: 26 de Julho, às 20h

Onde: Teatro do Sinduscon-RS – Av. Augusto Meyer, 146 – Higienópolis, em Porto Alegre

Quanto: Entrada Franca – Sugerida a doação de agasalhos – Estacionamento gratuito ao lado da sede do Sinduscon-RS

Informações: (51) 998215935

