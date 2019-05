Fernanda Lima posta foto da gravidez e expõe tatuagem na barriga

A apresentadora Fernanda Lima está grávida pela segunda vez e não costuma postar muita coisa nas suas redes sociais. Porém, nesta sexta-feira (24), ela compartilhou uma foto do barrigão em seu perfil no Instagram. No clique, a apresentadora deixou uma tatuagem de rosas à mostra e, na legenda, usou uma hashtag, seguida por um emoji de coração.

Nos comentários, a mamãe colecionou elogios. “Que riqueza de foto”, destacou uma. “Foto linda!!!”, acrescentou outra. Houve também quem ficasse impressionado com a silhueta. “Que barrigão!!!”, observou mais uma.

Aos 41 anos, Fernanda Lima aguarda a chegada de sua primeira menininha. A apresentadora já é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos. Os três são frutos do casamento da ex-modelo com o ator e apresentador Rodrigo Hilbert.

Recentemente, em conversa com Tatá Werneck no Instagram, Fernanda contou que, assim como a atriz, também sofre de hiperêmese gravídica, que provoca muitas náuseas e enjoos durante a gravidez. “Tatá, antes preciso te mostrar uma alternativa ao balde, que tenho usado muito. Tu não vai acreditar! Tenho intimidade com hiperêmeses. Dessa vez, me aperfeiçoei”, disse.

