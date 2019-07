Fernando Zor se pronuncia sobre fim do namoro com Maiara, da dupla com Maraísa

Fernando Zor e Maiara terminaram o namoro! Em conversa com o Hugo Gloss, o sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, confirmou o fim do relacionamento com a cantora. Segundo o artista, a relação teria terminado de forma tranquila. “Fernando e Maiara decidiram pelo rompimento neste fim de semana, e o término se deu em bons termos“, reforçou Leonardo Caldi, assessor de Zor. “Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. (…) Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco”, afirmou Fernando.

A equipe da sertaneja compartilhou a mesma informação: “Maiara confirma o término com o cantor Fernando“. De acordo com a assessoria, no entanto, a cantora não falaria nem emitiria nenhuma declaração oficial por ora. Em mensagem publicada nas nossas redes sociais, o cantor Sorocaba lamentou a notícia. “Uma pena! A Maiara é demais!“, Declarou.

Fernando e Maiara chamaram a atenção dos fãs, ao pararem de se seguir, nas redes sociais.

