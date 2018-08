“Ferrugem”, “Las Herederas” e “Guaxuma” foram eleitos os melhores filmes do 46º Festival de Cinema de Gramado

Os melhores filmes do 46º Festival de Cinema de Gramado foram “Ferrugem”, “Las Herederas” e “Guaxuma”. A premiação aconteceu na noite de sábado (25) na Serra gaúcha.

“Ferrugem”, de Aly Muritiba, foi eleito pelos jurados o Melhor Filme de longa-metragem brasileiro dessa edição. A produção paranaense levou ainda os Kikitos de Melhor Roteiro (Jessica Candal e Aly Muritiba) e Melhor Desenho de Som (Alexandre Rogoski, por Ferrugem).

“A Cidade Dos Piratas”, de Otto Guerra, recebeu menção honrosa “por colocar questões atuais no formato de humor não domesticado”.

Entre os longas estrangeiros, o filme paraguaio “Las Herederas” saiu consagrado, com quatro dos seis Kikitos em disputa: além de Melhor Filme, Marcelo Martinessi foi eleito o Melhor Diretor e ganhou também o prêmio de Melhor Roteiro. O Kikito de Melhor Atriz ficou com o trio de protagonistas da película, que aborda o amor entre mulheres na terceira idade: Ana Brum, Margarita Irun e Ana Ivanova. “Las Herederas” também foi o favorito do público do 46º Festival de Cinema de Gramado.

Já o prêmio Especial do Júri foi para “Averno”, de Marcos Loayza, “pela sua ousadia em contar uma história que se inspira na mitologia própria da Bolívia, mas distanciada dos modelos cinematográficos tradicionais”.

Entre os filmes de curta-metragem brasileiros, vitória da animação “Guaxuma”, de Nara Normande. O júri ainda concedeu um prêmio especial para “Estamos todos aqui”, “pela coragem e pertinência de retratar cinematograficamente temas de grande relevância social, num ato criativo de imersão e de digna resistência”.

Nessa competição, os jurados também justificaram a escolha de Maria Tugira Cardoso como a melhor atriz. Ela, na verdade, é a personagem do documentário “Catadora de gente”, mas os avaliadores de Gramado entenderam que “pela força de seu carisma singular, história de vida e por entender que o protagonismo no documentário está como para a atuação na ficção”, a recicladora merecia o Kikito.

Ainda entre os curtas, o Prêmio Canal Brasil ficou com “Nova Iorque”, de Leo Tabosa.

O júri da crítica presente no 46º Festival de Cinema de Gramado também elegeu os três melhores filmes na opinião de seus integrantes. Entre os longas, “Benzinho”, de Gustavo Pizzi se destacou em razão do “domínio do ritmo, dos pequenos detalhes do cotidiano e do retrato terno dos laços familiares aliados à simplicidade de sua narrativa e à força do elenco”.

Também recaiu sobre “Las Herederas”, de Marcelo Martinessi, a escolha da crítica: “pela delicadeza ao destacar personagens de uma faixa de idade pouco retratada através da sexualidade, assim como seus espaços em nossa sociedade como também seu impressionante conjunto de atuações”.

Por fim, o melhor filme em curta-metragem brasileiro na opinião da crítica foi “Torre”, de Nádia Mangolini. A justificativa foi o “uso inventivo da técnica animação” e também “pelo respeito aos personagens e suas memórias, e pela reflexão de um período traumático da nossa história”. A produção levou também o troféu do Júri Popular.

