Festas juninas: barulho dos fogos de artifício pode causar perda auditiva

O mês de junho chegou e, com ele, as tradicionais festas juninas. Em meio a guloseimas irresistíveis, outra tradição se destaca: os fogos de artifício e os rojões, que dão um colorido às comemorações. Porém, o barulho desses artefatos pode trazer sérios riscos à audição, especialmente dos bebês e crianças pequenas.

Especialistas orientam que, para evitar danos, um adulto deve ficar pelo menos a 20 metros da explosão dos fogos, enquanto as crianças devem ser mantidas a uma distância de 50 a 60 metros. O som forte produzido durante a queima dos fogos pode causar danos ao sistema auditivo, como perda de audição severa, uni ou bilateral, temporária ou – nos casos mais graves – definitiva e irreversível.

O principal sintoma de que algo está errado é o aparecimento imediato de um zumbido. Já as crianças podem manifestar, no choro, o que estão sentido. “Nesta época de festas juninas há muitos casos de perda de audição unilateral, em apenas um dos ouvidos. O maior problema é a intensidade de som dos fogos em um curto espaço de tempo. O prejuízo é imediato, se estivermos muito perto”, explica a fonoaudióloga Marcella Vidal, da Telex Soluções Auditivas.

Por isso é tão importante manter as crianças longe dos fogos, uma vez que o ruído – principalmente dos rojões – pode atingir mais de 120 decibéis, mesmo a uma distância superior a três metros de onde o artefato está sendo aceso. O limite seguro de exposição aos sons é de 85 decibéis, de acordo com os especialistas.

Recomendações

Para diminuir o risco de perda auditiva como resultado do intenso ruído, a fonoaudióloga Marcella Vidal recomenda algumas precauções:

– Mantenham distância da fonte do som. Quanto mais distante você estiver da explosão dos fogos de artifícios, mais você e sua família estarão protegidas. Se um adulto está vendo uma explosão sucessiva de fogos, cujo ruído atinge 170 decibéis, por exemplo, precisa ficar a uma distância de 20 metros, enquanto que para as crianças, a distância segura é de 50 a 60 metros;

– Use de protetores auriculares durante a explosão dos fogos. Se estiver acompanhando um show pirotécnico, é indispensável colocar protetores nos ouvidos;

– Tenha cuidado com as crianças. O ideal é não levar bebês e crianças a locais de queima de fogos e festas barulhentas; porém, se for inevitável, ficar o mais afastado possível do ruído.