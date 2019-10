Fiéis lotam Basílica em Roma na primeira missa para Santa Dulce

A primeira missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, canonizada no domingo (13), no Vaticano, foi realizada na manhã desta segunda-feira (14). A celebração, presidida por Dom Murilo Kriger, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, ocorreu na Basílica de Sant’Andrea Della Valle, em Roma.

“A primeira santa soteropolitana, baiana, brasileira é colocada sobre os altares. Agradeço a Deus esse dom e quero pedir que saibamos aprender as lições de Irmã Dulce, lições de simplicidade, de humildade, de serviço ao próximo e de dedicação total ao Reino de Deus”, disse Dom Murilo.

Com um cântico cristão, a missa foi iniciada por volta das 10h (5h no horário de Brasília). A Basílica de Sant’Andrea ficou pequena para a grande quantidade de fiéis.

Após o cântico, Dom Murilo Krieger iniciou a parte litúrgica da primeira missa à santa brasileira. Durante a celebração, o arcebispo relembrou a história de Santa Dulce dos Pobres e reforçou que é preciso tomar o exemplo de bondade e caridade da santa no cotidiano.

“Ela não atendia aos necessitados por obrigação, mas como consequência de sua fé. Quanto mais necessitados acolhia, mais necessitados descobria. Jesus deixou seu coração inquieto, ela, por sua vez, passou a inquietar o coração dos outros. E não demorou a descobrir a importância de se multiplicar, de se organizar, de programar a caridade para atender o maior número de necessitados”, declarou.

Canonização

Cerca de 50 mil pessoas acompanharam o rito de canonização da brasileira Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, e de outros quatro beatos, realizado na manhã de domingo (13) na Praça de São Pedro, no Vaticano.