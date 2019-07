Os jogos de semifinal e final do Campeonato Porto Alegre de Vôlei, categorias B e C femininas, acontecem neste domingo (4). Com entrada gratuita, as partidas serão realizadas a partir das 8h30min no Ginásio Tesourinha, avenida Erico Veríssimo, s/n, no bairro Menino Deus. Entram em quadra oito times para disputar as quatro partidas da competição para estas categorias.

