Após seis meses, ponte sobre Arroio Dilúvio é liberada em Porto Alegre

A nova ponte sobre o Arroio Dilúvio, com três pistas e 26,5 metros de extensão, foi liberada para tráfego na manhã desta sexta-feira (16). A estrutura, de R$ 4 milhões, que foi financiada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), tem um único sentido de acesso, na Avenida Ipiranga, e foi uma iniciativa da instituição para facilitar o acesso ao Hospital São Lucas.

A inauguração da obra contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Junior, que agradeceu e comemorou o investimento realizado pela iniciativa privada. A obra foi anunciada em novembro de 2018 e ficou pronta no prazo estimado pelo gerente de infraestrutura da universidade, Hélio Giaretta Júnior, após seis meses de construção.

O novo retorno dá acesso direto ao estacionamento do hospital, evitando que os motoristas precisem fazer um retorno junto à Avenida Cristiano Fischer.

