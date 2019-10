Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, foram destituídos dos comandos dos diretórios do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Segundo o deputado Coronel Tadeu, ambos foram desligados nesta semana. As destituições são mais um capítulo da crise interna do PSL.