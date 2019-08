Fluminense e Internacional se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro

O Internacional enfrenta o Fluminense às 19h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense está em 17º na tabela de classificação, abrindo a zona de rebaixamento com nove pontos. Já o Internacional ocupa a 6ª posição na tabela com 20 pontos.

A arbitragem fica por conta de Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos. VAR: Adriano Milczvski (PR).

A Rádio Grenal transmite a partida às 19h, mas você já pode ir acompanhando o “Esquentando o Jogo” na 95,9 FM.

Confira a provável escalação:

Escalações:

INTER

Marcelo Lomba (Danilo Fernandes); Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely, Nonato e Zé Gabriel; Wellington Silva, Rafael Sobis e Tréllez (Guilherme Parede).

Técnico: Odair Hellmann.