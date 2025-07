Esporte Regulamento especial da Fifa segue vigente em resposta à guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

A medida foi definida após consultas com associações membro da Fifa, ligas, clubes e representantes de jogadores. Foto: Reprodução

A Fifa decidiu, nesta segunda-feira (1), prorrogar até 30 de junho de 2026 a aplicação do Anexo 7 do Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores (RSTP), medida que autoriza jogadores e treinadores estrangeiros a suspenderem unilateralmente seus contratos com clubes da Rússia e da Ucrânia, em razão da guerra em curso. A decisão, anunciada pelo Bureau do Conselho da entidade máxima do futebol, garante suporte regulatório contínuo para os profissionais impactados pelo conflito e reafirma o compromisso da Fifa com a estabilidade e integridade do sistema esportivo em cenários excepcionais.

Segundo as novas disposições, atletas e técnicos vinculados a clubes afiliados à Associação Ucraniana de Futebol (UAF) ou à União Russa de Futebol (FUR) poderão exercer o direito de suspensão contratual, desde que a notificação por escrito ocorra até 1º de agosto de 2025.

Essa extensão busca prevenir abusos e garantir segurança jurídica para todas as partes envolvidas, permitindo que decisões sejam tomadas de forma clara e dentro de prazos estabelecidos. O Anexo 7 foi originalmente implementado em março de 2022, como resposta emergencial às dificuldades enfrentadas por jogadores e treinadores em meio ao conflito. Desde então, tornou-se uma ferramenta essencial para lidar com os desafios de vínculo profissional em tempos de guerra.

A medida foi definida após consultas com associações membro da Fifa, ligas, clubes e representantes de jogadores. A entidade se compromete a continuar acompanhando de perto a situação na Ucrânia e na Rússia, e a ajustar sua regulamentação conforme necessário. Ao estender o dispositivo, a Fifa reafirma sua postura de defesa dos valores de justiça, solidariedade e segurança jurídica, atuando em conjunto com a comunidade global do futebol.

