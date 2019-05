FNDE reúne municípios pela Educação

A 5ª edição do Mais Brasil: FNDE em Ação pela Educação – Prefeituras, conhecido como Mutirão de Prefeitos, está com as inscrições abertas. O evento ocorrerá em 11 e 12 de junho. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na internet, no site do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação). Nesta edição, serão oferecidas 100 vagas e as inscrições fecham quando preenchidas.

