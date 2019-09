A procuradora Soraya Taveira Gaya, do Ministério Público do Rio, deu parecer favorável para o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) ter foro especial nas apurações do caso envolvendo a atuação do ex-assessor Fabrício Queiroz . Isso porque os fatos analisados diriam respeito ao período em que ele foi deputado estadual. Ele é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

