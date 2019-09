Frigorífico Castro marcou presença na Expointer, na Casa da Pampa, pontuando a excelência de seus produtos

O Frigorífico Castro esteve presente com seus produtos na Expointer, em Esteio, na Casa da Rede Pampa. Marca tradicional, situada em Pelotas, reconhecida pela qualidade e atendendo a região metropolitana através do grupo Zaffari e toda a metade Sul do Estado, a empresa leva aos consumidores uma enorme variedade de produtos suínos, sob o guarda-chuva da marca Alimentos Castro. A linguiça é o carro-chefe da empresa, mas também bacon, apresuntado, mortadela, linguiça defumada e cortes de suínos ganham a preferência dos gaúchos, entre tantos outros. Em torno de noventa dias o portfólio que o Frigorífico leva às mesas aumentará com dois novos lançamentos.

Hoje, o Frigorífico Castro é apoiado em uma carteira de fornecedores de alta qualidade, escolhidos a dedo pelos proprietários. A distribuição é feita através de uma frota própria de caminhões. Geração de emprego é outro item que pesa no quadro atual da empresa, quando se fala em crescimento setorial.

A visão administrativa faz a diferença, mas também há outro item que estimula o consumo da carne suína. Flávio Castro, presidente do Grupo, lembra que se no passado os médicos e nutricionistas faziam restrições ao bacon e à gordura suína, hoje isto foi jogado por terra. Pelo contrário, a carne suína é altamente bem-vista pela área nutricional, pelo seu baixo teor de gordura. O preço também é convidativo, quando ponderado os itens custo x benefício.