Milhares de funcionários públicos se reuniram na sexta (2) no Centro de Hong Kong para expressar solidariedade com as manifestações que ocorrem atualmente na cidade. Eles fizeram um apelo para que as autoridades restabeleçam a confiança entre o governo e a população. Os organizadores da manifestação declararam que mais de 40 mil pessoas participaram do protesto.

Deixe seu comentário: