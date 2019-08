Fundo Monetário Internacional deve enviar missão à Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta terça-feira (20), que enviará uma equipe de analistas para Buenos Aires em breve, e que a instituição deve manter um diálogo contínuo com as autoridades argentinas. De acordo com o porta-voz da instituição, Gerry Rice, o FMI está em conversa sobre os planos de política do país para abordar a difícil situação econômica que a Argentina enfrenta.

Nesta manhã, o novo ministro da Fazenda da Argentina, Hernán Lacunza, tomou posse na Casa Rosada, sede do governo. Em pronunciamento, Lacunza afirmou que uma das suas funções principais será ajudar a estabilizar a taxa de câmbio do país, e que cumprirá as metas definidas pelo Fundo. Além disso, o ministro disse que o Banco Central utilizará todas as ferramentas que tem ao seu alcance para evitar a subida do dólar. O atual presidente argentino, Mauricio Macri, agradeceu ao novo ministro por ter aceitado uma tarefa complexa ‘em um momento tão difícil na Argentina’.

No último final de semana, o candidato de oposição à gestão de Macri, Alberto Fernández, disse que o país não pode pagar sua dívida nas atuais condições, e que está disposto a renegociar com o FMI.

