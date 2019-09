Furacão Dorian desenterra 27 quilos de cocaína na Flórida

Tijolos de cocaína foram encontrados no mar após tempestade causada pelo Furacão Dorian passar pela costa leste da Flórida, informaram as autoridades locais. Cheryl Mall, porta-voz do departamento de polícia, disse que um homem que passeava na Paradise Beach Park encontrou por volta das 8h de ontem um tijolo embrulhado e alertou um guarda.

O objeto estava “embrulhado de uma forma consistente com narcóticos”, cada um com cerca de um quilo e com o rótulo “Diamante” e, ao ser testado, declararam ser 1 quilo de cocaína. A polícia não sabe de onde veio o tijolo, mas ele não foi o único. Outros 25 pacotes foram encontrados na Cocoa Beach, quase 20 quilômetros ao norte da descoberta anterior.

O furacão Dorian atingiu em categoria 5, a mais forte, o arquipélago das Bahamas, causando 43 mortes e ampla destruição. Moveu-se enfraquecido para a Flórida, mas seu olho não chegou a alcançar a terra. Dorian seguiu para o norte, pela costa americana, depois de ter recuperado forças ao chegar na Carolina do Norte. Está em categoria 2, com ventos de até 176 km/h.

