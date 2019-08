Futuro da raça Crioula entra em pista na Expointer com o Freio Jovem

A programação do Cavalo Crioulo na Expointer 2019 vai ser encerrada com o já tradicional Freio Jovem. De a 1º de setembro, a gurizada vai invadir a pista no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para curtir a modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

Segundo o coordenador da Subcomissão das Provas Jovens da ABCCC, Fernando Gonzalez, foram feitas algumas avaliações sobre a competição e foi percebida a necessidade de algumas mudanças em virtude da transformação dos jovens na sociedade. “Antigamente os jovens tinham outros tipos de informações e anseios, então concluímos que algumas atitudes seriam necessárias para atrair os jovens sem perder a tradição e manter nossa cultura”, salienta.

Gonzales ressalta que a ideia foi a de manter a modalidade junto ao Freio de Ouro e a Morfologia, com o objetivo de aproximar os jovens dos seus grandes ídolos, que são os ginetes profissionais. “Com isso vai haver uma transferência de cultura e de conhecimento destes ídolos aos jovens”, observa.

O coordenador da Subcomissão de Provas Jovens também reforça que houve o aumento do número de vagas e que o planejamento para o próximo ano é abrir ainda mais para a participação nas finais. “Achamos muito competitiva esta modalidade e este não é o objetivo no momento de vida deles. Pela necessidade de um critério de seleção, mudamos o critério de entrada, tendo uma pontuação similar ao Freio do proprietário”, destaca.

Gonzalez afirma ainda que alguns destes jovens serão ginetes profissionais, mas outra parte ainda está se descobrindo no que vai gostar de fazer. Explica que o entendimento da ABCCC é que esta é uma fase de diversão e não de competição. “Nos preocupamos muito com esta fase. O nosso objetivo final é que a gente perpetue a modalidade, associando a cultura, mas que seja uma fase de diversão, e que a competição seja secundária no processo de participação”, observa.