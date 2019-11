Na manhã dessa quinta-feira, a Delegacia de Polícia do município de Sobradinho (Centro do Estado), com apoio de agentes de Arroio do Tigre, recuperaram e devolveram ao dono diversos bovinos furtados um dia antes em Lagoa Bonita do Sul. Avaliados em R$ 6 mil, os animais estavam em uma propriedade rural na mesma região. Os autores do abigeato (furto ou roubo de gado) ainda não foram identificados.