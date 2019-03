A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma jovem de 14 anos, que sumiu na terça (19) a caminho de um curso em Cubatão (SP). Desde então, a mãe da jovem passou a receber mensagens misteriosas no celular que, segundo ela, não foram escritas pela filha. De acordo com ela, as mensagens chegaram em diferentes partes do dia, com conteúdos diversos.