A gasolina e o diesel voltam a subir nos postos brasileiros

Os preços médios do diesel e da gasolina voltaram a avançar nos postos brasileiros ao longo desta semana, após três altas praticadas neste mês pela Petrobras nas refinarias em ambos os combustíveis, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (27).

O preço médio do diesel, combustível mais comercializado do Brasil, teve uma alta de 2,5% nesta semana, ante a anterior, para 3,67 reais por litro. Já o da gasolina avançou 1,2% no período, para 4,368 reais por litro. O etanol teve alta de 0,9%, para 2,87 reais por litro.

Nesta sexta-feira, a Petrobras elevou a gasolina em 2,62% nas refinarias, após uma outra alta de 3,5% que havia ocorrido na semana passada. Ambas as altas ocorreram após instalações da saudita Saudi Aramco terem sido alvo de ataques, em um movimento que impulsionou os preços globais de petróleo.

O diesel havia sofrido um aumento de 4,16% em 19 de setembro e de 2,52% em 13 de setembro. Antes disso, os dois combustíveis passaram por altas no início do mês.

Os repasses dos ajustes no preço dos combustíveis da Petrobras nas refinarias para ao consumidor final, nos postos, dependem de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

Já as cotações da estatal nas refinarias têm como base a paridade de importação, formada pelos preços internacionais mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo, além de uma margem que cobre os riscos.

Ranking internacional

Afinal, como o Brasil se posiciona em relação a outros países no quesito do preço dos combustíveis?

O aumento anunciado pela Petrobras não deve afetar significativamente a posição do Brasil no ranking internacional dos países que mais cobram por esses produtos.

Isso porque, como essa comparação dos preços é feita em dólar, a recente valorização da moeda americana em relação ao real acaba amortizando essa variação para cima tanto da gasolina quanto do diesel.

O Brasil continua, assim, a ocupar posições intermediárias no ranking do site Global Petrol Prices, que usa como referência os preços praticados pela Petrobras.

Até o dia 16 de setembro – últimos dados disponíveis –, o Brasil ocupava o 94º lugar no ranking de 164 países com gasolina mais cara no mundo: US$ 1,05.

Na dianteira, estavam Hong Kong, Mônaco e Barbados, nessa ordem. Os países com gasolina mais barata eram Sudão, Cuba e Venezuela.

Em relação ao diesel, o Brasil era o 106º dos 163 países do ranking. O diesel mais caro era encontrado, respectivamente, em Hong Kong, Mônaco e Islândia. O mais barato, em Cuba, no Irã e na Venezuela.

Vale lembrar, contudo, que o ranking é baseado nos valores dos combustíveis em dólar – e não leva em conta o poder de compra dos países listados.

Assim, ainda que o Brasil ocupe posições intermediárias, o peso real do combustível no bolso do consumidor brasileiro é muito maior do que em muitos países desenvolvidos – onde a gasolina e o diesel são mais caros, mas o salário mínimo também tende a ser maior.

Os preços dos combustíveis variam inclusive dentro do Brasil.

O preço médio da gasolina em setembro foi de R$ 4,30 por litro, mas variou de R$ 3,56 a R$ 5,80 em diferentes partes do país.

Já o do diesel foi de R$ 3,54, variando de R$ 3 a R$ 4,95.

