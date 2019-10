Gastos de brasileiros no exterior aumentam para 1,3 bilhão de dólares em setembro

Os gastos de brasileiros no exterior totalizaram 1,33 bilhão de dólares em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (24) pelo BC (Banco Central). O valor representa uma alta de 11,85% em relação ao mesmo período de 2018, quando as despesas lá fora somaram 1,18 bilhão de dólares.

Nos nove primeiros meses deste ano, as despesas de brasileiros em outros países somaram 13,34 bilhões de dólares, com queda de 3,8% frente ao mesmo período do ano passado.

Dólar alto

A alta dos gastos de brasileiros no exterior aconteceu em um mês em que o dólar registrou patamar elevado. Depois de disparar 8,6% em agosto, por conta do crescimento de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a moeda norte-americana registrou avançou 0,33% em setembro e terminou o mês em 4,15 reais. Nos oito primeiros meses de 2019, foi registrada uma alta de 7,25% no valor do dólar.

Com a alta do dólar, as viagens de brasileiros ao exterior ficam mais caras. Isso porque as passagens e as despesas com hotéis, por exemplo, são cotadas em moeda estrangeira. O papel moeda também fica mais oneroso.

Gastos de estrangeiros no Brasil

Em setembro, os estrangeiros gastaram 391 milhões de dólares no Brasil, com queda frente ao patamar registrado no mesmo mês de 2018 (373 milhões de dólares).