Gaúchos falam sobre a experiência de viver na Austrália

Praias lindas, temperaturas mais amenas, parecidas com as do Brasil e possibilidade de trabalhar legalmente enquanto estuda. Esse destino é a Austrália, um dos lugares que mais desperta o interesse dos brasileiros. Com o dólar americano alto, o destino ficou ainda mais atrativo, já que o a moeda local chega a ser 45% mais barata. Pensando nisso, no dia 28 de junho, às 19h30min, na CI Moinhos (Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento, em Porto Alegre) e na CI Zona Sul (Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção) ocorrerá o “Meeting CI Brasil-Austrália”, um uma videoconferência sobre a vida na oceania com gaúchos que moram, estudam e trabalham na Oceania. A entrada é franca, mas é aconselhável confirmar presença pelo telefone 51.3346-4654 (Moinhos) e 51. 3062- 0626 (Zona Sul).

“Trabalhamos com experiências e, nada melhor, que aproveitarmos a nossa unidade da Austrália, nossos intercâmbistas que estão por lá e nossa equipe para falar um pouco sobre o destino, como é morar, estudar e trabalhar no outro lado do mundo”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Desde o ano de 2016, a CI – Intercâmbio e Viagem possui uma unidade na Austrália e outra na Irlanda, iniciando, então, o processo de internacionalização da marca. De acordo com Ana Flora Bestetti, o objetivo destas duas unidades é estar ao lado dos seus clientes do início ao fim da viagem e prestar todo o suporte necessário.

“Nós queremos auxiliar os viajantes brasileiros e fazer com que possam aproveitar ao máximo essa experiência. Normalmente, são pessoas que ficam mais tempo e que desejam combinar o estudo com o uma oportunidade de emprego. Trabalhar em empresas estrangeiras requer um suporte mais próximo e pessoal. Por isso, o atendimento nessas lojas ajuda em uma série de questões, como abertura de conta em bancos e relacionamento com repartições públicas”, explica. Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI, informa, ainda, que as lojas contam com estrutura completa de orientação e suporte para conhecer todos os detalhes do país escolhido. “Os viajantes recebem dicas sobre locomoção, economia, trabalho e vagas de emprego, além da possibilidade de participar de seminários e walking tours. Dá, também, para renovar o curso que está fazendo, se matricular em outros cursos, fechar passeios e viagens para locais próximos”, diz Ana.

Sydney, Brisbane, Perth e Melbourne são algumas das principais cidades, com identidades bem marcadas, que atendem as expectativas de qualquer perfil de intercambista ou turista. Sydney encanta as pessoas porque é uma das cidades mais famosas e estruturadas do país. Melbourne é conhecida pelo estilo mais cultural, por ter menos brasileiros e ser cosmopolita. Brisbane é uma das regiões que mais tem atraído os brasileiros pelo estilo jovem e dinâmico. Perth ocupa a quarta posição entre as maiores cidades do país, com uma taxa de crescimento consistentemente acima da média nacional. É também um importante centro comercial e industrial do país. Além disso, a CI tem Mochilões para os principais pontos turísticos da região: Grande Barreira de Corais, Ilhas de Whitsunday, Costa Australiana, de Sydney a Cairns.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

