Gedeão Silveira Pereira é eleito presidente da Farsul

A 42ª eleição realizada pela Farsul desde sua fundação, em 1927, conduziu Gedeão Silveira Pereira à presidência da Federação. Dos 137 sindicatos aptos a votar, 119 compareceram e apenas um votou em branco. O pleito foi realizado nesta quarta-feira, dia 31, e elegeu a próxima diretoria responsável pela gestão da federação de agricultura mais antiga do país, com 91 anos. O mandato de Gedeão inicia no dia primeiro de janeiro de 2019 e vai até 31 de dezembro de 2021.

Gedeão será o 24º presidente da Farsul. Ele, juntamente com mais trinta diretores, todos produtores rurais, terão a responsabilidade de defender os interesses setoriais, representando milhares de produtores rurais do Estado. É missão da Farsul honrar a vocação de produzir, de defender o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e os interesses do País.

Médico veterinário, formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria, Gedeão Silveira Pereira é produtor rural, proprietário e administrador da Estância Santa Maria com produções de Pecuária de Corte (raças hereford e polled hereford) com manejo em pastagens de azévem, trevo e cornichão e agricultura de arroz, soja e sorgo e florestamento de eucaliptos. Já realizando viagens de estudos em pecuária à Nova Zelândia, Austrália, USA, Argentina, Chile, Paraguai, França, Espanha e Rússia.

Gedeão Pereira foi diretor da Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford e presidente do Sindicato/Associação Rural de Bagé por dois mandatos. Presidiu a Comissão de Assuntos Fundiários da Farsul, onde, também, foi vice-presidente por quatro mandatos e vice-presidente da CNA. Preside a Federação, desde dezembro de 2017, após o falecimento de Carlos Sperotto. Pela mesma razão, é presidente do Sebrae/RS e vice-presidente do Fundesa. É o responsável pelas negociações de comércio exterior da CNA e presidente do Fórum Mercosul da Carne.

A Farsul e seu papel na defesa do agronegócio

O Sistema Farsul assume cada vez mais um importante papel no cenário produtivo do Estado, aproximando e contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura, embasando sua atuação em três pilares. O primeiro ganha ênfase através da própria Farsul, uma das entidades mais antigas do sistema patronal brasileiro, dando voz à categoria em tdo o Estado.

Outro pilar é o Senar-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) que traduz a relevância da entidade como disseminadora de conhecimento ao produtor rural, através de treinamento, levando informação, avanços tecnológicos e todo o tipo de auxílio, alavancando a competitividade do setor. Numa outra ponta está a Casa Rural, que oportuniza e intermedia compra e venda do agronegócio, atuando como aproximadora das partes na busca de melhores resultados.

