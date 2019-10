General Villas Bôas é internado e passa por broncoscopia em Brasília

O general Eduardo Villas Bôas foi internado na noite desta quarta-feira (2) para passar por uma broncoscopia, espécie de endoscopia que é feita para se obter imagens do aparelho respiratório. O assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

De acordo com nota divulgada pelo GSI, o procedimento foi realizado “com sucesso” e o oficial está na UTI sem sedação. A previsão é de que ele seja transferido ainda nesta quinta-feira (3) para um quarto, e que tenha alta amanhã. Villas Bôas tem uma disfunção degenerativa chamada de Esclerose Lateral Amiotrófica, motivo pelo qual não consegue mais caminhar.

Deixe seu comentário: