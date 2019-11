Genoma das Vendas: para quem quer ser um expert em seu campo de atuação a partir de um método de vendas inovador e eficiente

Temáticas voltadaas àqueles que desejam ser um expert em seu campo de atuação a partir de um método de vendas inovador e eficiente, além do estudo do comportamento dos clientes a partir de técnicas embasadas em estudos de Neurociência, Neuromarketing e Neurossomática fazem parte do programa do curso Genoma das Vendas, promovido pelo Instituto Tânia Zambon (ITZ) entre os dias 25 e 26 de novembro, no Salão de Convenções da FIERGS.

“É o mais completo estudo sobre comportamento dos clientes, orientado por teorias da Neurociência, Neuromarketing e Neurossomática, onde o participante será levado a um profundo conhecimento de como o cérebro processa as informações na hora da decisão de compra”, destaca Tânia Zambon.

No evento, será apresentada uma metodologia exclusiva de análise de comportamento humano, criada pela Dra. Tânia Zambon, reconhecida pelo Rank Brasil Recordes como a Coach de Equipes nº1 do Brasil. Com base em suas investigações, descobriu-se que além das técnicas de vendas e negociação, o que determina uma boa venda é o comportamento que os empresários ou vendedores têm e que os torna bem-sucedidos.

O programa do curso é altamente participativo e vivenciado na prática com oficinas de vendas. As atividades serão conduzidas pela própria Dra. Tânia Zambon e por Michael Lopes D’Ávila, empresário, escritor, master coach e trainee, ambos fundadores do ITZ.