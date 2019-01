Gerente de Mercado de Agronegócios do Banco do Brasil para o RS, Anderson Nascimento, se reúne com forças representativas do setor rural em São Gabriel

O Sindicato Rural de São Gabriel recebeu nesta quarta feira, 17 de janeiro, o Gerente de Mercado de Agronegócios do Banco do Brasil para o Rio Grande do Sul, Anderson Nascimento. O dirigente da instituição financeira federal veio ao Município especialmente para se reunir com as forças representativas do setor rural e avaliar a conjuntura do Agro na região após as enchentes que atingiram o município.

Segundo Anderson Nascimento, o Banco do Brasil está sensível à situação e colocará seus instrumentos à disposição para buscar as melhores soluções para os produtores que tiveram perdas com as cheias. “Uma das razões da solidez centenária do Banco do Brasil é sua relação de confiança com o produtor, e num momento como este é justo que tenhamos abertura para a construção de soluções conjuntas”, ressaltou.

O presidente do Sindicato Rural e vice presidente da Farsul, Tarso Teixeira, agradeceu a sensibilidade do Banco do Brasil em designar um de seus altos dirigentes para dialogar com as lideranças do setor. “Este é, sem dúvida, um gesto muito positivo, em que o Banco do Brasil sinaliza seu respeito com a classe e com os que sofreram perdas com esta intempérie”, assinalou Tarso Teixeira.

