O 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil recebeu um pedido de ajuda e resgatou uma mulher grávida, que estava em um navio de cruzeiro, navegando em alto mar, na área sob responsabilidade do País. O ponto mais próximo em terra era Belém, no Pará, mas, mesmo assim, estava a cerca de 1.300 km de distância, segundo informações obtidas pela revista Crescer com a Comunicação do Distrito Naval.

