Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotam segundo filho no Malawi

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotaram mais um filho, no sul da África. O menino nasceu no Malawi, mesmo país em que adotaram Chissomo, aTiti, filha mais velha deles. A informação foi divulgada pela assessoria do casal, nesta quinta-feira (25).

O novo integrante da família se chama Bless e tem quatro anos, dois a menos que Titi. A família está na África desde o começo deste mês, e deve voltar ao Brasil nos próximos dias com a criança.

Confira o comunicado oficial divulgado pela assessoria:

É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Bless tem 4 anos de idade e nasceu no Malawi, na África, mesmo continente de sua irmã, Chissomo. A adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino.

O casal já havia mostrando interesse em ter outro filho em algumas entrevistas, e afirmaram que Titi queria muito um irmão.

