Glória Menezes tem melhora, mas segue internada

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Hospital CopaStar informou que a atriz Glória Menezes teve melhora no quadro clínico, que está controlado. Ela permanece internada na unidade, com infecção respiratória, sem previsão de alta, e é acompanhada pelo médico Barros Franco. Glória é uma das maiores e mais longevas atrizes brasileiras. Em sua longa carreira, há 38 novelas.

