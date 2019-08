Golfinho é resgatado após encalhar em praia de São Paulo

Um golfinho precisou ser resgatado na tarde desta sexta-feira (16), após ficar encalhado na praia do Itaguá, em Ubatuba. O animal, da espécie conhecida como golfinho-de-dentes-rugosos, adulto, de 2,38 metros, foi visto por banhistas próximo a faixa de areia da praia.De acordo com o Instituto Argonauta, que fez o regate do animal, moradores tentaram levar ele de volta ao mar por duas vezes, mas ele voltou a encalhar.

O golfinho estava estável, porém muito cansado, debilitado e devido ao estresse não poderia retornar ao habitat natural naquele momento. Segundo Instituto, o animal passará por exames complementares até estar em boas condições para retornar ao mar.

Ao avistar animais marinhos mortos ou debilitados nas praias, a comunidade pode acionar o instituto pelo telefone 0800 642 3341. A ligação é gratuita.

