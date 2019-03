Google e Cuba fecham acordo para internet

O Google assinou nesta quinta-feira (28) um acordo com a empresa que tem o monopólio de telecomunicações em Cuba, a ETECSA, para trabalhar na conectividade da ilha comunista. O país, com atraso na internet, tem buscado aumentar o acesso nos últimos anos, introduzindo cybercafés, pontos de Wi-Fi e internet móvel, mas os usuários ainda reclamam do custo, da conexão lenta e da cobertura irregular.

